«Авангард» ведёт переговоры с «Амуром» по поводу обмена Николишина
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«Авангард» интересуется лучшим бомбардиром «Амура» Иваном Николишиным. По информации «Спорт-экспресса», омский клуб ведёт активные переговоры по поводу обмена игрока.
Николишин в прошлом сезоне набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах.
В межсезонье «Амур» отказался оплачивать Николишину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством.
Ранее сообщалось, что нападающий Клим Костин, который 29 июня был обменян из «Эдмонтон Ойлерз» в «Детройт Ред Уингз», не вернётся в омский «Авангард». Российский клуб отказался от подписания форварда, «Детройт» предложит игроку двухлетний контракт.
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