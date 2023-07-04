«Авангард» ведёт переговоры с «Амуром» по поводу обмена Николишина

«Авангард» интересуется лучшим бомбардиром «Амура» Иваном Николишиным. По информации «Спорт-экспресса», омский клуб ведёт активные переговоры по поводу обмена игрока.

Николишин в прошлом сезоне набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах.

В межсезонье «Амур» отказался оплачивать Николишину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством.

Ранее сообщалось, что нападающий Клим Костин, который 29 июня был обменян из «Эдмонтон Ойлерз» в «Детройт Ред Уингз», не вернётся в омский «Авангард». Российский клуб отказался от подписания форварда, «Детройт» предложит игроку двухлетний контракт.