Агент Сорокина: с «Айлендерс» разговор шёл только о восьмилетнем контракте

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина, рассказал о переговорах с командой по поводу нового контракта.

Ранее сообщалось, что с вратарём заключено восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 66 млн. В среднем за сезон Сорокин будет получать $ 8,25 млн.

«Диалог вёлся почти ежедневно на протяжении трёх месяцев. Илья не рассматривал возможный обмен в приоритете, у нас была задача договориться с клубом, чтобы не выходить на рынок свободных агентов. Разговор шёл только о восьмилетнем контракте», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в минувшем сезоне россиянин провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу при коэффициенте надёжности 2,34 и 92,4% отражённых бросков. По итогам сезона Сорокин попал в тройку кандидатов на «Везина Трофи» и уступил только Линусу Улльмарку.