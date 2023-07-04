Журналистка The Athletic назвала клуб, который подпишет контракт с Владимиром Тарасенко

Журналистка The Athletic Шайна Голдман на своей странице в «Твиттере» назвала клуб, в который перейдёт российский нападающий Владимир Тарасенко. 1 июля 31-летний форвард вышел на рынок неограниченно свободных агентов.

«Похоже, Тарасенко подпишет контракт с «Каролиной», — говорится в сообщении.

Ранее журналист Давид Паньотта сообщил, что российским нападающим интересуются два клуба — «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз». 1 июля состав «ураганов» пополнил другой россиянин — защитник Дмитрий Орлов.

Напомним, Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.

Всего за карьеру в НХЛ Тарасенко провёл 675 матчей, в которых забил 270 голов и сделал 304 результативные передачи.