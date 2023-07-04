«Было непросто». Иван Федотов впервые обратился к болельщикам после службы в армии
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Российский вратарь Иван Федотов в своём телеграм-канале обратился к болельщикам. Хоккеист в июле ушёл на дембель и сейчас проводит отпуск в Дубае. Это первый его комментарий после службы в армии.
«Всем огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто… но трудности ещё не закончились, так что «терпение и труд всё перетрут», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз», заключённый в мае 2022 года, будет действителен в сезоне-2023/2024. Летом 2022 года вратаря задержали в Санкт-Петербурге, после чего он был отправлен на прохождение военной службы. В сезоне-2021/2022 Федотов выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и серебро со сборной России на Олимпиаде-2022.
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