Российский нападающий Максим Марушев проходит просмотр в «Ак Барсе», сообщает пресс-служба команды.

«24-летний нападающий проведёт вместе с клубом предсезонные сборы. Ранее Марушев выступал за команды нашей системы. Он отыграл 87 матчей за «Ирбис», в которых набрал 34 (15+19) очка. За «Барс» нападающий провёл 155 игр и набрал 97 (51+46) очков. В составе «Ак Барса» форвард сыграл 14 матчей, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021-го Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков», — говорится в заявлении команды.

В 2020 году на драфте Национальной хоккейной лиги Марушев был выбран «Вегасом» в седьмом раунде под общим 215-м номером. На юниорском чемпионате мира 2017 года хоккеист завоевал бронзовые медали.