А. Юдин – о трансфере СКА и «Торпедо»: Федотовы сами хотели в Петербург

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал вероятный обмен петербуржцев с «Торпедо», в результате которого, как ожидается, в стан армейцев перейдут защитник

Максим Федотов и его брат, форвард Илья Федотов.

«Питер сейчас ведёт самую активную трансферную деятельность – и ничего странного в этом нет, идёт комплектование команды на сезон. У любого клуба есть возможность распоряжаться своими активами, а игроки – это именно актив. Вот то же «Торпедо» отдаёт Федотовых, взамен получает хорошие права на игроков и явно же не мешок картошки. К тому же ни один трансфер невозможен без желания обеих сторон – значит, всех всё устраивает. Слышал, там всё дело в том, что сами Федотовы хотели в Петербург. Главный тренер «Торпедо» настаивал, что Максиму пора бы за океан, а он считал, что ещё рановато, и прогрессировать в СКА ему будет более полезно. Вообще правильный подход – в НХЛ молодому парню никто ничего не гарантирует, а здесь он поиграет, станет крепким игроком основы клуба, который борется за самые высокие места. В его возрасте об этом и надо думать, а не об агентских играх», — сказал Юдин «Чемпионату».