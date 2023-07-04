Министерство спорта Новосибирской области рассказало о дальнейшей судьбе ЛДС «Сибирь»
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Пресс-служба Министерства спорта Новосибирской области рассказали, кто будет использовать «ЛДС Сибирь» после переезда главной команды города на новую «Сибирь-Арену».
«ЛДС «Сибирь» находится в управлении государственного автономного учреждения Новосибирской области «Сибирь-Арена», по сути является вторым филиалом «Сибирь -Арены». Там будут проходить тренировочный процесс воспитанники ГАУ ДО НСО «Спортивная школа по хоккею «Сибирь». Объект [также] будет использоваться для проведения соревнований различного уровня и концертной деятельности», — приводит ответ пресс-службы ТАСС.
Напомним, ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал о сроках инспекции «Сибирь-Арены» комиссией КХЛ.
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