Министерство спорта Новосибирской области рассказало о дальнейшей судьбе ЛДС «Сибирь»

Пресс-служба Министерства спорта Новосибирской области рассказали, кто будет использовать «ЛДС Сибирь» после переезда главной команды города на новую «Сибирь-Арену».

«ЛДС «Сибирь» находится в управлении государственного автономного учреждения Новосибирской области «Сибирь-Арена», по сути является вторым филиалом «Сибирь -Арены». Там будут проходить тренировочный процесс воспитанники ГАУ ДО НСО «Спортивная школа по хоккею «Сибирь». Объект [также] будет использоваться для проведения соревнований различного уровня и концертной деятельности», — приводит ответ пресс-службы ТАСС.

Напомним, ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал о сроках инспекции «Сибирь-Арены» комиссией КХЛ.