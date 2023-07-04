Дрегер: Дебринкэт хочет подписать контракт, как у Тимо Майера — восемь лет и $ 70 млн

Инсайдер TSN Даррен Дрегер рассказал о ситуации с нападающим «Оттавы Сенаторз» Алексом Дебринкэтом, который хочет сменить клуб.
«Дебринкэт ищет контракт, аналогичный тому, который Тимо Майер подписал с «Дэвилз» на прошлой неделе, — восемь лет на $ 70,2 млн со среднегодовой стоимостью $ 8,775 млн. Команды оценивают Дебринкэта близкой к Йесперу Братту, который подписал восьмилетний контракт на $ 63 млн с «Дэвилз» с кэпхитом в $ 7,875 млн.
Дебринкэт должен пересмотреть своё решение о сумме, иначе, он может остаться в «Оттаве», — приводит слова Дрегера TSN.
В минувшем сезоне Дебринкэт набрал 66 (27+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при полезности «-31». Ранее стало известно, что квалификационное предложение Алекса Дебринкэта составляет $ 9 млн.
- 4 июля 2023
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