Быков: наша миссия — помогать развивать хоккей в странах БРИКС

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что России необходимо сотрудничать со странами БРИКС в плане развития хоккея.

«Я считаю, что прерогатива наших руководителей хоккея сейчас — найти любые возможности для того, чтобы дать нашим ребятам сравнивать себя с другими нациями, чтобы шло развитие. Всегда можно чему-то научиться. Мы тоже очень справедливая и добродушная нация, которая всегда идёт на помощь. Это наша миссия — помогать развивать хоккей в странах БРИКС, чтобы они подтягивались к нашему уровню и потом, может быть, могли составить конкуренцию другим нациям. Это даёт возможность и нашим ребятам сопоставлять себя. Важно учиться и передавать опыт, грандиозный опыт, которым было бы жалко не поделиться с друзьями», — цитирует Быкова «РИА Новости Спорт».

Ранее главный тренер СКА и сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС в плане развития хоккея.