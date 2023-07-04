Вячеслав Фетисов ответил на критику Доминика Гашека в адрес российских спортсменов

Депутат Госдумы и бывший хоккеист Вячеслав Фетисов ответил на многочисленные критические высказывания бывшего голкипера ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминика Гашека в адрес российских спортсменов.

«Я уже ничему не удивляюсь. Вообще Доминик же играл у нас — по-моему, за хорошие деньги играл. Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается. Пусть вернёт деньги, которые заработал здесь, тогда всё будет по-честному», — сказал Фетисов в интервью «ВсёПроСпорт».

Ранее Гашек отреагировал на переход соотечественника, защитника Давида Скленички в «Барыс». В июле чешский экс-вратарь планирует выступить перед членами Европарламента с предложением по отстранению российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.