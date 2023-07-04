Вячеслав Фетисов ответил на критику Доминика Гашека в адрес российских спортсменов

Депутат Госдумы и бывший хоккеист Вячеслав Фетисов ответил на многочисленные критические высказывания бывшего голкипера ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминика Гашека в адрес российских спортсменов.
«Я уже ничему не удивляюсь. Вообще Доминик же играл у нас — по-моему, за хорошие деньги играл. Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается. Пусть вернёт деньги, которые заработал здесь, тогда всё будет по-честному», — сказал Фетисов в интервью «ВсёПроСпорт».
Ранее Гашек отреагировал на переход соотечественника, защитника Давида Скленички в «Барыс». В июле чешский экс-вратарь планирует выступить перед членами Европарламента с предложением по отстранению российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
- 4 июля 2023
-
19:11
-
18:44
-
18:37
-
18:22
-
18:13
-
18:00
-
17:39
-
17:28
-
17:18
-
17:10
-
17:00
-
16:47
-
16:30
-
16:18
-
16:06
-
15:35
-
15:16
-
15:04
-
14:39
-
14:15
-
13:57
-
13:30
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:40
-
12:28
-
12:24
-
11:53
-
11:40
-
11:28
-
10:50
-
10:18
-
10:06
-
09:54