Голдобин: цели на сезон максимальные – хочется побеждать и играть красиво, по-спартаковски

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин прокомментировал свой переход в стан красно-белых.
«Искренне рад вернуться в родной город и продолжить карьеру в московском «Спартаке»! У нас собирается очень амбициозная команда – с множеством ярких игроков и хорошо известными тренерами, у которых можно многому научиться.
Цели на сезон только максимальные – хочется побеждать, как следует пошуметь в плей-офф и играть красиво, по-спартаковски! Знаю о комбинационном спартаковском стиле не понаслышке. С шести лет я два года занимался хоккеем в школе «Спартака», а в семь – пошёл в первый класс школы в Сокольниках. «Спартак» всегда славился горячей поддержкой своих болельщиков, приходите на наши матчи в новом сезоне – и у нас всё получится, будем вместе и до конца!», — приводит слова Голдобина сайт «Спартака».
Напомним, 27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Металлурга» в результате обмена 5 июня 2023 года. В минувшем сезоне за «Металлург» Голдобин забросил 21 шайбу и набрал 38 (21+17) очков в 70 играх.
- 4 июля 2023
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