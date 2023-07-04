Голдобин: цели на сезон максимальные – хочется побеждать и играть красиво, по-спартаковски

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин прокомментировал свой переход в стан красно-белых.

«Искренне рад вернуться в родной город и продолжить карьеру в московском «Спартаке»! У нас собирается очень амбициозная команда – с множеством ярких игроков и хорошо известными тренерами, у которых можно многому научиться.

Цели на сезон только максимальные – хочется побеждать, как следует пошуметь в плей-офф и играть красиво, по-спартаковски! Знаю о комбинационном спартаковском стиле не понаслышке. С шести лет я два года занимался хоккеем в школе «Спартака», а в семь – пошёл в первый класс школы в Сокольниках. «Спартак» всегда славился горячей поддержкой своих болельщиков, приходите на наши матчи в новом сезоне – и у нас всё получится, будем вместе и до конца!», — приводит слова Голдобина сайт «Спартака».

Напомним, 27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Металлурга» в результате обмена 5 июня 2023 года. В минувшем сезоне за «Металлург» Голдобин забросил 21 шайбу и набрал 38 (21+17) очков в 70 играх.