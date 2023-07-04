Чешского форварда Задину не забрали с драфта отказов НХЛ

23-летний чешский нападающий Филип Задина прошёл процедуру драфта отказов. Ни один клуб НХЛ не забрал нападающего, сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Напомним, «Детройт Ред Уингз» выставил форварда на драфт отказов НХЛ накануне, 3 июля.

«Красные Крылья» задрафтовали Задину в 2018 году в первом раунде под общим шестым номером. В августе 2022-го чешский нападающий заключил с «красными крыльями» трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 5,475 млн и с кэпхитом $ 1,825 млн. За пять лет в Национальной хоккейной лиге Задина принял участие в 190 встречах, в которых забросил 28 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 68 очков при общем показателе полезности «-51» и 22 минутах штрафного времени.