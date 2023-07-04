Куик: Шестёркин не нуждается в наставничестве, он достиг в своей карьере многого
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Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» голкипер Джонатан Куик высказался о своём партнёре по команде вратаре Игоре Шестёркине.
«Прежде всего, я хочу помочь команде выигрывать игры, когда я в воротах. Игорь есть Игорь. Шестёркин не нуждается в наставничестве, поскольку он очень хорош и много чего достиг в своей карьере.
В прошлом сезоне я оказался в качестве запасного вратаря. Очевидно, что для меня это что-то другое, но это действительно мне понравилось», — приводит слова Куика Lohud.
Напомним, Джонатан Куик подписал соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» на один сезон и $ 825 тыс 1 июля 2023 года. У Куика закончился контракт с «Вегас Голден Найтс». Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014, 2023).
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