Кудашов: Никита Гусев понимает, что за ним идёт некая слава и негатив, что он «безногий»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос подойдёт ли бело-голубым по стилю игры Никита Гусев.
«Подходит ли он по стилю «Динамо»? Мнений может быть много, и они всегда разные. Но я знаю Никиту. В моих глазах он — самолюбивый игрок. И неслучайно Гусев сейчас упёрся, ждёт НХЛ. Его партнёры, как тот же Никита Кучеров, давно стали суперзвёздами. А вот Гусев никак не может проявить себя на этом уровне. Хотя первый сезон в «Нью‑Джерси» у него был неплохим. Так вот, Никита хочет доказать, что его напрасно недооценивают. Но он понимает, что за ним сейчас идёт некая слава, когда его перетирают‑переминают, идёт негатив, что он «безногий»…
А думаете, Гусева не цепляет, когда о нём говорят, что ему не хватает движения? Я как‑то разговаривал об этом с Никитой. Он хочет доказать, что по‑прежнему для всех является примером», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».
Ранее спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин назвал срок, до которого будут ждать ответ от Никиты Гусева.
- 4 июля 2023
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