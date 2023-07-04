«Вашингтон» продлил контракт с 23-летним канадским нападающим

«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с 23-летним канадским нападающим Райли Суттером, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере». Соглашение на сумму $ 775 тысяч носит двусторонний характер.

Последние четыре сезона форвард провёл в фарм-клубе «столичных» «Херши Беарз». Всего за свою карьеру в Американской хоккейной лиге на счету Суттера 158 матчей, в которых он забросил восемь шайб и отдал 25 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка. В прошлом сезоне Райли стал обладателем Кубка Колдера.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги не попал в плей-офф, заняв лишь 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Дмитрий Орлов поделился мыслями о невыходе «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф.