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«Вашингтон» продлил контракт с защитником Фехервари на три года

«Вашингтон» продлил контракт с защитником Фехервари на три года
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«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с защитником Мартином Фехервари на три года, сообщает пресс-служба «столичных» со ссылкой на старшего вице-президента и генерального менеджера Брайана Маклеллана. Кэпхит составляет $ 2,675 млн.

В сезоне-2022/2023 23-летний игрок обороны сыграл 67 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков.

Словацкий защитник был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Вашингтон Кэпиталз» во втором раунде под общим 46-м номером. Всего за карьеру в НХЛ на счету Фехервари 152 матча и 34 (14+20) результативных балла. С сезона-2021/2022 Фехервари занимает пятое место в НХЛ по количеству силовых приёмов (468) среди защитников.

Ранее «Вашингтон» продлил контракт с 23-летним канадским нападающим Райли Саттером.

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