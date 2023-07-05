Легенда «Виннипега» Уилер назвал причину заключения контракта с «Рейнджерс»

Бывший нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, высказался о подписании контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс». За «Джетс» 36-летний хоккеист отыграл 13 сезонов, его контракт был выкуплен.

«Достаточно просто взглянуть на состав команды и увидеть, что в «Рейнджерс» собрали элитные хоккеисты, особенно в линии нападения. Чувствую себя тем игроком, который сможет пополнить этот список. Знаю, что по-прежнему могу играть на льду важную роль и выходить играть в важные моменты. Хоккей поменялся с тех пор, как я впервые сыграл в НХЛ. Он стал быстрее, теперь нельзя обыграть защитника, как я делал раньше. Но уверен, что по-прежнему соответствую классу сильного хоккеиста. Верю, что смогу вписаться в новую команду и помочь всем», — приводит слова Уилера пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.