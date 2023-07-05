Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марун рассказал о своей цели в «Миннесоте»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун высказался о своём переходе в «Миннесоту Уайлд». Его обменяли из «Тампы-Бэй Лайтнинг» на выбор в седьмом раунде драфта 2024 года и словацкого нападающего Максима Чайковича.
«Всегда, когда происходит обмен, тебя это шокирует, особенно когда ты выступал за команду, с которой несколько раз побеждал. Но я очень воодушевлен мыслями об игре за «Миннесоту», не могу дождаться, когда присоединюсь к команде. Думаю, это отличный клуб. Уверен, с «Уайлд» мы можем добиться многого, у команды есть возможности. Когда ты игрок НХЛ, то чемпионское окно закрывается мгновенно, но для «Миннесоты» оно по-прежнему открыто. Мы постараемся выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова Маруна пресс-служба НХЛ на официальном сайте.
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