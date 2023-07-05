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«Эдмонтон» предложил новый контракт вратарю Бушару с существенным увеличением зарплаты

«Эдмонтон» предложил новый контракт вратарю Бушару с существенным увеличением зарплаты
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«Эдмонтон Ойлерз» ведёт переговоры о новом соглашении с защитником Эваном Бушаром. Клуб готов предложить 23-летнему канадскому хоккеисту контракт на два года с зарплатой от $ 3,5 млн до $ 4 млн за сезон. Об этом сообщает журналист Элиотт Фридманн в «Твиттере». Сейчас Бушар находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта с кэпхитом $ 863 тыс.

Бушар был выбран «Эдмонтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года в первом раунде под общим 10-м номером. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Бушар принял участие в 82 матчах и набрал 40 (8+32) очков при показателе полезности "+6". В плей-офф защитник сыграл в 12 матчах и набрал 17 (4+13) очков с показателем полезности "-4".

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