Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок команд НХЛ Коваленко назвал трудности, которые ждут Матвея Мичкова в лиге

Экс-игрок команд НХЛ Коваленко назвал трудности, которые ждут Матвея Мичкова в лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший хоккеист «Филадельфии» Андрей Коваленко высказался о российском нападающем Матвее Мичкове, которого «Флайерз» выбрали на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под седьмым номером.

«Филадельфия – город с традициями, большой рынок. Но нужно понимать, что там, как и в любом другом клубе НХЛ, легионер должен быть на голову выше любого местного хоккеиста. Я говорю не о росте, а о мастерстве.

Мичков способен так вырасти? Пока вокруг Матвея очень много авансов. Это и высокий номер на драфте, и разговоры о его исключительном мастерстве. На мой взгляд, тут очень тонкая ситуация. Если ты не оправдываешь надежд, то все эти разговоры и авансы становятся не преимуществом, а, наоборот, дополнительным грузом — особенно в плане психологии.

Так в своё время сгорали даже первые номера драфтов. Когда я ещё играл в НХЛ, все эти восторженные разговоры помешали талантливому Дэйглу. Его называли новым Лемье и Гретцки, но, подписав первый большой контракт, Дэйгл вообще потерялся. Ещё один пример – другой первый номер, Якупов. Талантливый парень, но в НХЛ, к сожалению, ничего не получилось», — сказал Коваленко Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
«Другим не хватило яиц его выбрать!» Реакция Америки на драфт Мичкова «Филадельфией»
«Другим не хватило яиц его выбрать!» Реакция Америки на драфт Мичкова «Филадельфией»
Материалы по теме
Рябыкин: по чистому мастерству и таланту Мичков должен был быть в тройке на драфте-2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023