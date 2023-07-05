Экс-игрок команд НХЛ Коваленко назвал трудности, которые ждут Матвея Мичкова в лиге

Бывший хоккеист «Филадельфии» Андрей Коваленко высказался о российском нападающем Матвее Мичкове, которого «Флайерз» выбрали на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под седьмым номером.
«Филадельфия – город с традициями, большой рынок. Но нужно понимать, что там, как и в любом другом клубе НХЛ, легионер должен быть на голову выше любого местного хоккеиста. Я говорю не о росте, а о мастерстве.
Мичков способен так вырасти? Пока вокруг Матвея очень много авансов. Это и высокий номер на драфте, и разговоры о его исключительном мастерстве. На мой взгляд, тут очень тонкая ситуация. Если ты не оправдываешь надежд, то все эти разговоры и авансы становятся не преимуществом, а, наоборот, дополнительным грузом — особенно в плане психологии.
Так в своё время сгорали даже первые номера драфтов. Когда я ещё играл в НХЛ, все эти восторженные разговоры помешали талантливому Дэйглу. Его называли новым Лемье и Гретцки, но, подписав первый большой контракт, Дэйгл вообще потерялся. Ещё один пример – другой первый номер, Якупов. Талантливый парень, но в НХЛ, к сожалению, ничего не получилось», — сказал Коваленко Russia-Hockey.ru.
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