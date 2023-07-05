Генменеджер «Торонто» — о подписании Доми и Бертуцци: нужно добавить жёсткости в нашу игру

Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг считает, что «Мэйпл Лифс» должны играть в более жёсткой и силовой манере. Канадский клуб ранее подписал контракты с нападающими Тайлером Бертуцци и Максом Доми.
«Нам нужно добавить немного жёсткости в нашей игре. Думаю, что Бертуцци и Доми помогут нам в этом. Хоккей меняется, но некоторые вещи остаются неизменными. Во время матчей плей-офф на льду буквально не остаётся места, идёт очень плотный хоккей. Нам нужно добавить мускул. Поэтому мы хотели подписать именно таких хоккеистов», – цитирует Треливинга Sportsnet.
В прошлом сезоне «Мэйпл Лифс» впервые за последние 17 лет прошли первый раунд плей-офф, обыграв «Тампа-Бэй» в шести матчах. Во втором раунде «листья» уступили «Флориде» со счётом 1-4 в серии.
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