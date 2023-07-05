Защитник сборной Китая Джейсон Фрэм заключил новое соглашение с «Куньлунь Ред Стар». Как сообщает пресс-служба китайского клуба, контракт с игроком обороны заключён на два года.

Для Фрэма это будет уже пятый сезон в «Куньлунь Ред Стар»: в первом он больше выступал в ВХЛ, а последние три сезона стабильно был в обойме команды КХЛ. Всего у Фрэма 140 матчей в КХЛ и 33 (14+19) набранных очка. За сборную Китая защитник провёл 13 матчей.

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» проведёт домашние матчи следующего сезона КХЛ в России. В Китае ещё сохраняются ограничения в отношении авиаперевозок, в частности запрет на полёты бортов с двойной регистрацией, а также введены квоты на выдачу виз гражданам РФ. Всё это усложняет возвращение клуба в Пекин.