Генменеджер «Миннесоты» объяснил, чем команде поможет опытный нападающий Марун

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал обмен опытного нападающего Патрика Маруна из «Тампа-Бэй».

«Я думаю, что Пэт действительно знает, как встряхнуть парней и настроить их на бой. Думаю, что это мог быть элемент, которого нам не хватало в прошлом году. Трудно понять, как это сделать, если вы не выигрывали Кубок Стэнли, а он это делал. Я с нетерпением жду, когда он начнёт взаимодействовать с игроками нашей команды, и мы увидим, что он привнесёт. Он мне нравится, потому что он говорит то, что думает. Этот парень может встряхнуть некоторых игроков, это нормально и это то, что нам нужно», — цитирует Герина пресс-служба клуба.

35-летний Марун — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» (2019) и «Тампы» (2020, 2021).