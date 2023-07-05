Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Миннесоты» объяснил, чем команде поможет опытный нападающий Марун

Генменеджер «Миннесоты» объяснил, чем команде поможет опытный нападающий Марун
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал обмен опытного нападающего Патрика Маруна из «Тампа-Бэй».

«Я думаю, что Пэт действительно знает, как встряхнуть парней и настроить их на бой. Думаю, что это мог быть элемент, которого нам не хватало в прошлом году. Трудно понять, как это сделать, если вы не выигрывали Кубок Стэнли, а он это делал. Я с нетерпением жду, когда он начнёт взаимодействовать с игроками нашей команды, и мы увидим, что он привнесёт. Он мне нравится, потому что он говорит то, что думает. Этот парень может встряхнуть некоторых игроков, это нормально и это то, что нам нужно», — цитирует Герина пресс-служба клуба.

35-летний Марун — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» (2019) и «Тампы» (2020, 2021).

Материалы по теме
«Тампа» обменяла трёхкратного победителя Кубка Стэнли Маруна в «Миннесоту»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023