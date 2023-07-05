Спортивный директор «Металлурга»: Майе пошёл на финансовые уступки ради мечты в НХЛ

Спортивный директор «Металлурга» Сергея Гомоляко высказался о селекционной работе магнитогорского клуба, отметив уход одного из лидеров атаки Филиппа Майе и голкипера Эдди Паскуале. Канадец подписал контракт с «Монреалем».

«Филипп Майе принял решение о продолжении карьеры в НХЛ и подписал контракт с «Монреалем». В разговоре после сезона Филипп отметил, что готов вернуться в Магнитогорск, но честно сказал, что приоритетом для него является игра в НХЛ. Так и получилось, Филипп пошёл на исполнение мечты, пойдя в том числе и на финансовые уступки. Мы благодарны ему за два отличных сезона в «Металлурге» и желаем удачи. Фил был настоящим лидером на поле и в раздевалке. Однако мы не прощаемся – двери «Металлурга» для него всегда открыты, при определённом стечении обстоятельств мы готовы к возвращению Фила.

Уход Паскуале? Эдди выбрал вариант с возвращением в «Барыс». Мы благодарны ему за сезон в нашей команде, во время которого он выкладывался на все 100%. Сейчас у нас свободны две легионерские позиции, а по сравнению с прошлым сезоном вратарская линия претерпела самые большие изменения, но мы с позитивом смотрим в будущее. У нас есть Артём Загидулин, ставший в прошлом сезоне самым ценным игроком регулярного чемпионата Финляндии. Есть Илья Набоков и Александр Смолин, которые проявили себя на топ-уровне в МХЛ. Сейчас все голкиперы – воспитанники школы «Металлурга», мы верим в их дальнейший прогресс.

Повторюсь, мы не заканчиваем селекцию и продолжаем работу по всем интересующим нас направлениям. Она ведётся с самого открытия рынка свободных агентов и будет идти вплоть до наступления дедлайна. Мы внимательно мониторим ситуацию на рынке с учётом текущих реалий», — цитирует Гомоляко пресс-служба «Металлурга».

30-летний форвард Майе заключил с «Хабс» однолетнее соглашение на общую сумму $ 775 тыс. Всего за два года в России Майе принял участие в 113 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых записал на свой счёт 37 голов и 55 результативных передач, набрав 92 балла. В плей-офф на счету канадца 34 матча и 27 (9+18) очков.