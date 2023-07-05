Нападающий «Торпедо»: тренировки Ларионова современные, не шаблонные, как у большинства

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко рассказал об особенностях работы главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова и заявил, что специалист сделал большой переворот в российском хоккее.

«Игорь Николаевич сделал большой переворот в российском хоккее. То, что делал Ларионов в «Торпедо», об этом говорили многие, но сделал именно Игорь Николаевич. Понятно, что все тренеры работают на результат и каждый переживает за свою работу. Иногда это может быть и на повышенных тонах. Но лично нам в команде больше объясняли, а не ругали за моменты, в которых мы ошибались на льду.

Игорь Николаевич за весь сезон ни разу не повысил на нас голос. Для меня было в новинку, что главный тренер с такой психологией нашёл подход к команде. Он всегда объяснял теоретически, индивидуально и такими моментами надо наслаждаться, пока они есть.

Я рад, например, за молодых пацанов, которые заходят в «Торпедо», что у них с самого начала карьеры появился такой тренер, который даёт все возможности и направляет в правильное русло. Я им по-доброму завидую, что у них есть возможность зайти в КХЛ именно таким образом, потому что важен первый шаг в жизни. Для молодых ребят обстановка в «Торпедо» – это супер. Побольше бы таких тренеров, как Ларионов.

На протяжении всего сезона от нас ждали какую-то оплошность, начиная с предсезонных сборов. Мы верили с самого начала в систему, которую ставил Ларионов. Для меня лично его тренировки показались сначала немного странными. В том плане, что они по-настоящему современные, не шаблонные, как у большинства. То есть обычно умираешь на сборах, не можешь ходить, а в «Торпедо» ты всегда в тонусе. Прошлый сезон, наверное, для меня был самый лучший. Даже не столько из-за набранных очков, а по физической стабильности. На протяжении всего сезона я чувствовал себя очень хорошо. Это, на мой взгляд, и дало свой результат», – цитирует Коваленко Metaratings.ru.

Ларионов возглавил «Торпедо» в начале мая 2022 года. Под его руководством нижегородский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородский клуб прошёл первый раунд Кубка Гагарина, обыграв московское «Динамо» в шести матчах, но уступил во втором раунде СКА со счётом 0-4 в серии.