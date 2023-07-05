«Решил не ждать контракта из НХЛ». Шарипзянов — о продолжении карьеры в «Авангарде»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что не хотел рисковать с двусторонним контрактом в НХЛ и решил продлить соглашение с омским клубом. Защитник в межсезонье подписал трёхлетний контракт с «Авангардом».
«Не хотел ли попробовать себя в НХЛ? Желание было. Но я, грубо говоря, в облаках не летал. Будь такое предложение, то поехал бы. Возможно, это предложение и было бы, но тогда нужно дожидаться июля, когда откроется рынок свободных агентов, а уезжать на двусторонний контракт я не хотел. Потому что знаю, как они там с этим работают. Очень легко могли бы меня опустить в АХЛ и ничего бы не потеряли. Потому что столько денег вкладывают в драфт-пики, и им лучше натаскать молодого хоккеиста, чем меня. Взвесив все факторы, а у меня уже двое детей, я решил сейчас не рисковать.
Я бы хотел попробовать себя в НХЛ, но надо смотреть, какая ситуация будет в мире. Непонятно, что будет через три года. Пока я рад остаться в Омске, сейчас вот подыскиваю себе квартиру, чтобы не снимать и не платить чужому дядьке. А через три года будем думать – нужен ли я в Омске, нужен ли я за океаном», — цитирует Шарипзянова «Татар-информ».
В прошедшей регулярке Шарипзянов провёл за омский клуб 66 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+11». В розыгрыше Кубка Гагарина 27-летний игрок обороны провёл 14 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-3».
- 5 июля 2023
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