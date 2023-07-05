Грицюк: очень доволен своим переходом в СКА и хочу выиграть здесь Кубок Гагарина

Нападающий СКА Арсений Грицюк прокомментировал свой переход в петербургский клуб из «Авангарда» и сообщил, что хочет выиграть Кубок Гагарина в новом клубе.
«Я доволен своим переходом. Спасибо Омску за то, что прошли со мной такой путь. Но хочется бросить себе новый вызов. Хочу выиграть Кубок Гагарина с новой организацией. Я понимаю, что будет конкуренция и её нужно выдержать. В питерской команде большая ротация состава. Сейчас пришло много новых игроков, и каждый будет выходить и доказывать, что находится в составе неслучайно, что заслуживает это место. Всё зависит от меня.
Что могу сказать о Романе Ротенберге? Для Романа Борисовича каждый сезон — тоже вызов. Понятно, что он тоже мечтает выиграть Кубок. На посту главного тренера такого достижения пока не было. Он играл в плей-офф, в финале конференции — достойный результат, но всегда хочется большего. Роману Борисовичу есть что доказывать лиге, и он будет это делать. Думаю, он будет и дальше развивать свою команду, работать и над игрой, и над инфраструктурой. И это отличная позиция, которую я поддерживаю», — цитирует Грицюка AllHockey.ru.
Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла. В сезоне-2021/2022 Арсений Грицюк был признан лучшим молодым игроком КХЛ и получил приз имени Алексея Черепанова – победитель в этой номинации определялся голосованием тренеров клубов лиги.
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