Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Егора Замулы ответил на вопрос о возможном возвращении защитника «Филадельфии» в КХЛ

Агент Егора Замулы ответил на вопрос о возможном возвращении защитника «Филадельфии» в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Филадельфии Флайерз» Егора Замулы, прокомментировал то, что права на хоккеиста в КХЛ обменяли в нижегородское «Торпедо», и рассказал, что его клиент не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время.

«Замула не собирается в КХЛ в ближайшее время. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов хорошо знает этого игрока, и теперь клуб получил права на него. Мало ли что может случиться. Например, локаут в НХЛ.

«Торпедо» не предлагало контракт? Это невозможно, у Замулы действующий контракт с «Филадельфией». И мы рассчитываем, что лет 20 он будет играть в НХЛ. Егор надеется на длинную карьеру за океаном», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, накануне в результате обмена с «Торпедо» состав СКА пополнили братья Максим и Илья Федотовы. Нижегородцы получили права на Данила Савунова и Егора Замулу, а также денежную компенсацию.

Материалы по теме
Братья Максим и Илья Федотовы перешли из «Торпедо» в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023