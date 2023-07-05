Агент Егора Замулы ответил на вопрос о возможном возвращении защитника «Филадельфии» в КХЛ

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Филадельфии Флайерз» Егора Замулы, прокомментировал то, что права на хоккеиста в КХЛ обменяли в нижегородское «Торпедо», и рассказал, что его клиент не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время.
«Замула не собирается в КХЛ в ближайшее время. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов хорошо знает этого игрока, и теперь клуб получил права на него. Мало ли что может случиться. Например, локаут в НХЛ.
«Торпедо» не предлагало контракт? Это невозможно, у Замулы действующий контракт с «Филадельфией». И мы рассчитываем, что лет 20 он будет играть в НХЛ. Егор надеется на длинную карьеру за океаном», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».
Напомним, накануне в результате обмена с «Торпедо» состав СКА пополнили братья Максим и Илья Федотовы. Нижегородцы получили права на Данила Савунова и Егора Замулу, а также денежную компенсацию.
- 5 июля 2023
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