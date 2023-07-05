В «Салавате Юлаеве» не планируют подписывать контракт с канадцем Хо-Сэнгом

«Салават Юлаев» не планирует подписывать новый контракт с канадским нападающим Джошем Хо-Сэнгом, сообщает директор уфимского клуба Ринат Баширов.

«Для Джоша сроков никаких не существует в принципе, он может и в сентябре принять решение. Пока исходим из того, что контракта с ним не будет. Поэтому у нас две легионерские вакансии. Как только примут решение о пяти легионерах, тогда вернёмся к его кандидатуре», — приводит слова Баширова ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что 27-летний игрок раздумывает о завершении карьеры.

В прошедшем сезоне 27-летний Джош Хо-Сэнг принял участие в пяти матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «0».