Александр Хованов: ребята из АХЛ немного расстроились, что я решил поехать в Европу

Нападающий Александр Хованов рассказал о возможном продолжении карьеры в чемпионате Словакии. Напомним, сегодня, 5 июля, стало известно, что 23-летний нападающий не принял квалификационное предложение от альметьевского «Нефтяника» и продолжит карьеру в словацкой Экстралиге за клуб HC 19 Humenne.

«Шанс того, что я продолжу карьеру в Словакии – 80%. Ждём точной информации, нахожусь на контакте с агентом.

Были варианты поехать в Америку, но сейчас не всё так просто с визой. Лично я сам не знаю, сколько времени всё это дело займёт. Общался с ребятами из АХЛ, они немного расстроились, что я решил поехать в Европу», — приводит слова Хованова «БИЗНЕС Online».

В прошлом сезоне 23-летний нападающий провёл за «Нефтяник» в ВХЛ 35 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков. Также Хованов сыграл за «Барс», где в семи матчах забросил две шайбы.