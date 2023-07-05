Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Суд постановил взыскать с «Металлурга» 816,8 тыс. рублей в пользу Магнитогорска

Суд постановил взыскать с «Металлурга» 816,8 тыс. рублей в пользу Магнитогорска
Комментарии

Арбитражный суд Челябинской области постановил взыскать с «Металлурга» 816,8 тыс. рублей в связи с неосновательным обогащением, сообщает ТАСС.

«По итогам заседания принято решение взыскать в пользу истца 816 762 рубля 90 копеек, а также госпошлину в размере 3120 рублей», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска требовал взыскать с ответчика за пользование земельным участком за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года в размере 52 346 579 рублей.

В регулярке магнитогорский клуб занял пятое место, набрав 83 очка после 68 встреч. В розыгрыше Кубка Гагарина «Металлург» уступил в полуфинале Востока омскому «Авангарду» 0-4.

Материалы по теме
Суд перенёс рассмотрение иска администрации Магнитогорска к «Металлургу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023