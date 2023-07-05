Суд постановил взыскать с «Металлурга» 816,8 тыс. рублей в пользу Магнитогорска
Поделиться
Арбитражный суд Челябинской области постановил взыскать с «Металлурга» 816,8 тыс. рублей в связи с неосновательным обогащением, сообщает ТАСС.
«По итогам заседания принято решение взыскать в пользу истца 816 762 рубля 90 копеек, а также госпошлину в размере 3120 рублей», — сообщил собеседник агентства.
Напомним, комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска требовал взыскать с ответчика за пользование земельным участком за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года в размере 52 346 579 рублей.
В регулярке магнитогорский клуб занял пятое место, набрав 83 очка после 68 встреч. В розыгрыше Кубка Гагарина «Металлург» уступил в полуфинале Востока омскому «Авангарду» 0-4.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июля 2023
-
18:50
-
18:40
-
18:24
-
18:08
-
17:45
-
17:29
-
17:18
-
17:13
-
17:00
-
16:41
-
16:31
-
16:17
-
16:08
-
16:02
-
15:50
-
15:25
-
15:10
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:35
-
13:05
-
12:45
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:05
Партнерский контент