Форвард «Торпедо» Коваленко: меня звали в «Колорадо», но сначала надо окрепнуть в КХЛ
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Лучший бомбардир «Торпедо» минувшего сезона Николай Коваленко рассказал об интересе «Колорадо Эвеланш».
Мы всегда на связи с ними. Они звали меня, но я придерживаюсь мнения, что надо окрепнуть и провести сезон ещё лучше. Уже затем можно будет думать об НХЛ.
Смотрел за «Колорадо» в Кубке Стэнли? Да и не только за ними. Я в целом посматриваю за НХЛ: смотрел как игры, так и хайлайты. Удивлён ли, что «Эвеланш» так рано вылетели? Ну, это жизнь, никогда не предугадаешь, что произойдёт», – сказал Коваленко в интервью Metaratings.ru.
Коваленко был выбран «Колорадо Эвеланш» под 171-м номером на драфте НХЛ 2018 года.
Ранее о карьере Николая Коваленко рассказал бывший хоккеист команд Национальной хоккейной лиги, его отец Андрей Коваленко.
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