Голкипер «Анахайма» Гибсон прокомментировал слухи об уходе из команды

Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон прокомментировал слухи об уходе из клуба.

«С генменеджером команды последние несколько недель я не разговаривал. Сейчас я настроен на себе. Я собираюсь сосредоточиться на тренировках в межсезонье и хорошо подготовиться к сезону. Очевидно, есть небольшая неуверенность в том, что произойдёт в будущем. Я просто хочу хорошо провести будущий сезон, неважно, в «Анахайме» или где-то ещё.

Это всё, что я действительно могу сейчас сделать. Я не могу сосредоточиться ни на чём другом, потому что это вне моего контроля», — приводит слова Гибсона The Athletic.

Ранее Франк Серавалли сообщил, что голкипер «уток» якобы заявил, что больше не сыграет ни одного матча за клуб, однако агент игрока Курт Оверхардт опроверг данную информацию.