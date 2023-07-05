Грицюк: стараюсь из каждой страны привозить алкоголь, из Канады есть виски Гретцки

Форвард СКА Арсений Грицюк рассказал о сувенирах, которые привозит из разных стран.
«Во Вьетнаме хорошая медицина. Привёз родителям всякие настойки, кремы, мази. Ещё настойку спиртовую со змеёй внутри привёз. Я её не пробовал, но привёз домой и поставил в коллекцию. Пусть будет.
Дома есть небольшая коллекция, но я стараюсь из каждой страны привозить какую-то интересную алкогольную продукцию. Кубинский ром есть, из Канады — виски Уэйна Гретцки. Пока ничего из этого не пробовал, хочу к концу карьеры собрать оригинальный домашний бар. Устроить вечеринку? Посмотрим. Пока коллекционирую», — сказал Грицюк в интервью Allhockey.
Ранее Грицюк прокомментировал свой переход в петербургский клуб из «Авангарда» и сообщил, что хочет выиграть Кубок Гагарина в новом клубе.
- 5 июля 2023
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