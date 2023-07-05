Шарипзянов: уровень «Авангарда» просел? Не вижу никакой проблемы, придут новые пацаны

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил уровень команды после ухода нескольких хоккеистов.
«Состав «Авангарда» значительно просел в уровне после ухода лидеров? Не вижу в этом никакой проблемы. Будут другие лидеры, другие пацаны, которые будут вести команду вперёд. Без игроков мы не останемся. Я думаю, «Авангард» всё равно довольно амбициозный клуб и будет в топе. Естественно, это будет зависеть от нас, игроков, от генерального менеджера и тренерского штаба. Всё у нас будет хорошо», — сказал Шарипзянов в интервью «Татар-информ».
В прошедшей регулярке Шарипзянов провёл за омский клуб 66 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+11». В розыгрыше Кубка Гагарина 27-летний игрок обороны провёл 14 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-3».
- 5 июля 2023
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