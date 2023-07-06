Владимир Тарасенко сменил двух агентов за сезон, он до сих пор без контракта в НХЛ

Российский нападающий Владимир Тарасенко сменил двух агентов по ходу прошлого сезона. Сейчас игрок находится без контракта в НХЛ.

Изначально и долгое время интересы Владимира в Северной Америке представлял один из крупнейших агентов и глава компании «Октагон» Майк Льюит, после чего Владимир начал сотрудничество с Полом Теофанасом, в число клиентов которых входят такие хоккеисты как Артемий Панарин, Семён Варламов, Сергей Бобровский, Кирилл Капризов и другие.

Однако сегодня североамериканскими журналистами и инсайдерами было объявлено, что Тарасенко закончил сотрудничество с Теофаносом. Теперь его интересы в НХЛ представляют Джей Пи Барри и Пэт Бриссон из агентства CAA, ведущие, в частности, дела Евгения Малкина.

Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.

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