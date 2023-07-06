Илья Любушкин рассказал, почему в межсезонье не приедет в Россию
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Защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин рассказал, что в межсезонье не планирует приезжать в Россию.
«Да, мы с семьёй собирались ехать в Россию, но возникли вопросы по документам, из-за которых мы остались в США. Хотели очень побывать в отпуске в родной стране, но не получается пока. К тому же есть небольшие проблемы с визами и с логистикой. Решили остаться здесь, чтобы можно было спокойно готовиться к сезону. Жаль, конечно, поскольку до этого каждый год приезжали в Россию, но сейчас нет такой возможности», — приводит слова Любушкина Известия.
Напомним, Любушкин в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в 68 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и 12 результативных передач.
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