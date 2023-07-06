«Не хочу рисковать своим здоровьем». Хёрнквист — о завершении карьеры игрока

Нападающий Патрик Хёрнквист заявил, что решение завершить карьеру далось ему с трудом. 36-летний ветеран недавно объявил о завершении карьеры игрока.

«Я был погружён в хоккей с тех пор, как начал играть в детстве, хоккей был огромной частью моей жизни, поэтому, конечно, это трудное решение. Это будут большие изменения для меня, но сейчас я чувствую себя хорошо, я с нетерпением жду новый этап в моей жизни. Это самое важное.

Сейчас я чувствую себя хорошо, и, надеюсь, у меня впереди много прекрасных лет. С моей историей травм я не хочу рисковать здоровьем», — цитирует Хёрнквиста официальный сайт НХЛ.

Последние три года нападающий играл за «Флориду Пантерз». В сезоне-2022/2023 Хёрнквист провёл всего 22 матча и пропустил плей-офф. В ходе регулярного чемпионата швед дважды получал сотрясение мозга. Швед является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».