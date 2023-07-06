Зюзин: Мухамадуллин поторопился с отъездом в НХЛ, а для «Салавата» это большая потеря

Экс-защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин оценил перспективы Шакира Мухамадуллина в «Сан-Хосе» и заявил, что защитник поторопился с отъездом в Северную Америку, а «Салават Юлаев» потерял хорошего игрока.

«Мухамадуллин — это потеря для «Салавата», и большая. В прошлом сезоне Шакир сделал в «Салавате» хороший шаг вперёд, штаб Козлова доверял ему ведущие роли, был виден прогресс – и в большинстве, и в равных составах, и в меньшинстве. Мне казалось, что приоритетом спортивного отдела клуба в межсезонье должно было стать удержание Мухамадуллина. К сожалению, этого не произошло. На мой взгляд, он поторопился с отъездом. Может, в каких-то моментах Шакир действительно готов к заокеанской карьере, но тут нужно обязательно учитывать нюансы внутри его нового клуба.

У молодого генменеджера «Сан-Хосе» Грира впереди ключевой сезон. После неудачи в чемпионате-2022/2023 кровь из носу нужно давать кубковый результат. В такой ситуации экспериментов с составом и прежде всего с молодёжью в «Сан-Хосе» будет минимум. Значит, Шакир рискует провести сезон в «Сан-Хосе Барракуда», одном из слабейших клубов АХЛ. Так что тот бесценный опыт, который он мог бы получить в предстоящем сезоне в «Салавате» на лидерской роли, вряд ли будет получен в «Барракуде».

Можно ли было Мухамадуллина удержать в Уфе? Тут нужен профессиональный подход и профессиональный разговор внутри организации. Дело не только в деньгах, но и в правильном построении карьеры, прогнозировании нюансов ситуации в клубах НХЛ и КХЛ. Понятно, что тот же Козлов с его огромным опытом может дать какие-то детальные советы. Но в первую очередь это дело не тренера, а спортивного директора, менеджера и так далее, определяющих кадровую политику клуба. Ещё для «Салавата» очень важен республиканский фактор. Вокруг Мухамадуллина, местного воспитанника и очень эффектного молодого игрока, можно было строить раскрутку клуба. В Башкортостане он мог бы стать спортсменом с обложки, мальчишки в республике брали бы с него пример. Увы, этот шанс упущен. Жаль», – цитирует Зюзина Russia-Hockey.ru.

Мухамадуллин является воспитанником уфимцев и выступал за команду с 2019 года. За это время Мухамадуллин сыграл 189 матчей КХЛ, в которых набрал 45 (13+32) очков. После вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф КХЛ Мухамадуллин успел провести 12 матчей в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда».