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Баширов рассказал, как обстоят дела с расследованием допингового скандала в «Толпаре»

Баширов рассказал, как обстоят дела с расследованием допингового скандала в «Толпаре»
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, как обстоят дела с расследованием допингового скандала в «Толпаре». 7 апреля пресс-служба КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи игроков молодёжной команды уфимцев был найден мельдоний.

«По «Толпару» как раз сейчас наступила активная стадия расследования. Надеемся на справедливое решение в отношении наших воспитанников», – цитирует Баширова ТАСС.

Напомним, в апреле 2023 года появилась информация, согласно которой семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-пробы во время плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Предположительно, в пробах хоккеистов «Толпара» обнаружили мельдоний. В четвертьфинальной стадии плей-офф МХЛ уфимцы проиграли «Омским Ястребам» в четырёх матчах — 1-3.

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