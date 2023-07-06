Баширов рассказал, как обстоят дела с расследованием допингового скандала в «Толпаре»
Поделиться
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, как обстоят дела с расследованием допингового скандала в «Толпаре». 7 апреля пресс-служба КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи игроков молодёжной команды уфимцев был найден мельдоний.
«По «Толпару» как раз сейчас наступила активная стадия расследования. Надеемся на справедливое решение в отношении наших воспитанников», – цитирует Баширова ТАСС.
Напомним, в апреле 2023 года появилась информация, согласно которой семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-пробы во время плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Предположительно, в пробах хоккеистов «Толпара» обнаружили мельдоний. В четвертьфинальной стадии плей-офф МХЛ уфимцы проиграли «Омским Ястребам» в четырёх матчах — 1-3.
Комментарии
- 6 июля 2023
-
11:55
-
11:20
-
10:50
-
10:05
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
03:59
-
03:19
-
02:38
-
02:22
- 5 июля 2023
-
23:40
-
23:27
-
23:10
-
22:50
-
22:21
-
22:00
-
21:45
-
21:20
-
21:08
-
20:51
-
20:36
-
20:07
-
19:44
-
19:23
-
19:10
-
18:50
-
18:40
-
18:24
-
18:08
-
17:45
-
17:29
-
17:18
-
17:13
-
17:00
Партнерский контент