Крикунов: Тарасенко нужна команда с российскими ребятами и думающим тренером

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал, какая команда подойдёт нападающему Владимиру Тарасенко. Россиянин накануне отказался от всех предложений в НХЛ и сменил агента.
«Могут ли возникнуть проблемы с поиском команды для Тарасенко? Странная ситуация пока. Но, думаю, он пойдёт туда, где российские хоккеисты есть. Конечно, на тренера надо обращать внимание.
Он парень с головой, ему не нужен хоккей по жёсткой программе. Что за программа? Проехал красную линию и вбросил в зону. Набросил на ворота и поехал соперников к воротам душить. Он любит больше головой думать. Его в НХЛ все знают, он тоже не новичок, поэтому нужна команда с российскими ребятами и думающим тренером», – цитирует Крикунова Legalbet.
Тарасенко закончил сотрудничество с агентом Полом Теофаносом. Теперь его интересы в НХЛ представляют Джей Пи Барри и Пэт Бриссон из агентства CAA, ведущие, в частности, дела Евгения Малкина.
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