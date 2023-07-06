Журналист НХЛ не считает «Флориду» одним из фаворитов в Восточной конференции

Журналист НХЛ Дэн Розен не считает «Флориду» одним из главных претендентов на победу в Восточной конференции НХЛ в следующем сезоне. В прошлом сезоне «Пантерз» в финале Кубка Стэнли уступили «Вегасу» в пяти матчах.

«Я могу сказать с уверенностью, что «Флорида» не будет фаворитом Востока. Их история была великолепной в прошлом сезоне, но факт в том, что они не были очень хорошей командой в регулярном чемпионате, им повезло, и они вышли в плей-офф Кубка Стэнли, а затем поймали кураж и проехали весь путь до финала Кубка Стэнли. В решающей серии сезона им не хватило сил против лучшей команды.

«Флорида» потеряла некоторых ключевых игроков, в том числе защитников Радко Гудаса и Марка Стаала, а также нападающего Энтони Дюклера, и заменила их защитниками Нико Микколой, Оливером Экман-Ларссоном, Майком Райлли и Дмитрием Куликовым, а также нападающим Эваном Родригесом. Они будут бороться за плей-офф, но они не фавориты», — цитирует Розена официальный сайт НХЛ.