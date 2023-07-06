«Сочи» подписал новый контракт с нападающим Никитой Феоктистовым
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Хоккейный клуб «Сочи» подписал новый контракт с нападающим Никитой Феоктистовым. Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, соглашение с 32-летним нападающим будет действовать до 30 апреля 2025 года.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 53 матчах, в которых набрал 16 (6+10) очков при среднем игровом времени 14 минут 3 секунды. Предстоящий сезон станет для Феоктистова четвёртым в составе «леопардов», за клуб он провёл в общей сложности 119 игр и записал в личную статистику 38 (13+25) очков.
В КХЛ нападающий сыграл 164 матча и набрал 45 очков — забросил 17 шайб и отдал 28 результативных передач.
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