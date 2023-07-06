Минское «Динамо» подписало пробный контракт с защитником Дмитрием Знахаренко, сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Знахаренко провёл в солигорском «Шахтере», с которым выиграл регулярный чемпионат. Суммарно в 39 матчах он набрал 11 (2+9) очков при коэффициенте полезности «+13». В карьере Дмитрий также играл за «Гомель», «Динамо-Молодечно», «Динамо-Шинник», «Юность» (с этим клубом становился чемпионом Беларуси).

Знахаренко провёл семь сезонов в КХЛ: шесть за «Динамо», один за «Амур». Суммарно в КХЛ он сыграл 297 игр, в которых набрал 23 (3+20) очка — забросил три шайбы и отдал 20 результативных передач. Показатель полезности защитника составил «-34».