«Трактор» подписал контракт с канадским вратарём Заком Фукале

«Трактор» объявил о подписании контракта с канадским вратарём Заком Фукале. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, контракт с голкипером рассчитан на два сезона.
Закари Фукале – канадский голкипер, который начинал профессиональную карьеру в клубе QMJHL «Галифакс Мусхедз». Уже в первом сезоне Фукале установил рекорд, одержав 32 победы, – лучшее достижение для вратарей-новичков Лиги Квебека. Канадец получил приз – «Раймон Лагасе Трофи». В сезоне-2012/2013 «Галифакс» с Фукале впервые в своей истории завоевал Мемориальный кубок.
На драфте НХЛ — 2013 голкипер был выбран во втором раунде под общим 32-м номером командой «Монреаль Канадиенс». В сезоне-2013/2014 Закари, выступая в Лиге Квебека, добавил к своим личным трофеям два приза: «Поль Дюмон Трофи» (человек года) и «Жак Плант Мемориал Трофи» (вратарь с наилучшим средним показателем). В 2020-м вратарь перешёл в систему клуба «Вашингтон Кэпиталс». В текущем сезоне Закари Фукале выступал в составе «Херши Беарс» (АХЛ) и выиграл Кубок Колдера.
Отметим, что 28-летний Фукале за всю карьеру провёл лишь четыре матча в НХЛ, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,75. В нынешнем сезоне он сыграл 38 встреч в АХЛ, в среднем отражая 90,2% бросков при показателе надёжности 2,54 и 21 победе.
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