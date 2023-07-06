Агент Тарасенко: к Владимиру был интерес со стороны четырёх-пяти клубов

Джей Пи Барри, новый агент российского нападающего Владимира Тарасенко, высказался о ситуации вокруг нового контракта хоккеиста.
«Пэт (Пэт Бриссон из CAA Hockey, второй агент Тарасенко. — Прим. «Чемпионата») и я должны значительно ускориться, созвонившись со всеми командами. Мы позвоним каждому клубу. Мы знаем, что был интерес со стороны четырёх-пяти команд, которые просто говорили с Владди. Мы должны вернуться к исходной точке и посмотреть, о чём велись обсуждения, кто связывался с игроком, кто не связывался, и выяснить, что именно происходило прошлым вечером.
Тарасенко был близок к контракту с «Каролиной»? Я не хочу комментировать это, пока не узнаю, что именно обсуждалось, в какое время и что предлагалось. Я не могу комментировать, пока команда не позвонит мне и не расскажет, что именно произошло за последние три дня», — приводит слова Барри The Athletic.
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