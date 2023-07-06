Дементьев: Тарасенко пытается найти наиболее рациональное решение в НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий в России интересы нападающего Владимира Тарасенко, оценил решение игрока о смене агента и то, что форвард отклонил все предложения команд НХЛ на данный момент.
«Владимир Тарасенко, однозначно, является элитным хоккеистом мирового уровня. Он вносит большой вклад в результат любой команды, в которой он играет, будь то сборная России или клуб НХЛ. Сейчас для Владимира наступил важный этап: он пытается найти наиболее рациональное решение для продолжения своей карьеры. В связи с этим и происходят подобные шаги.
Основной вопрос – какова будет роль Тарасенко в клубе, какую финансовую компенсацию он станет получать и на какой срок будет контракт. Исходя из этих параметров и происходит поиск команды», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
Ранее Дементьев, представляющий интересы форварда «Сент-Луиса» Торопченко, оценил решение Алексея обратиться в арбитраж НХЛ.
- 6 июля 2023
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