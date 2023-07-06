Защитник Орлов: Тарасенко в «Каролину» я не заманиваю

Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов прокомментировал ситуацию с российским нападающим Владимиром Тарасенко, который всё ещё не подписал контракт с клубом НХЛ.

«Конечно, мы общаемся, я переживаю, что он без контракта. Хочется, чтобы он принял правильное решение, но Тарасенко в «Каролину» я не заманиваю. Конечно, я был бы рад его видеть в команде, но у него трое детей, он должен сам решить, что будет лучше для него и семьи», — цитирует Орлова «Известия».

Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.

Накануне журналист New York Post Ларри Брукс сообщил о том, что Тарасенко отклонил все предложения команд НХЛ, в том числе от «Каролины».