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«Это напряжённо». Агент Тарасенко высказался о ситуации с новым контрактом Владимира

«Это напряжённо». Агент Тарасенко высказался о ситуации с новым контрактом Владимира
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Джей Пи Барри, новый агент российского нападающего Владимира Тарасенко, поделился мнением о ситуации с новым соглашением хоккеиста.

«Это очень сложно, но Владимир, безусловно, лучший игрок на рынке. Это не первый раз, когда переговоры замедляются, поэтому мы должны вернуться в исходную позицию и рассмотреть каждый вариант, который интересен Тарасенко. Мы должны выяснить, следует ли ему заключить сделку на один год и вернуться на рынок или есть другие команды, которые хотят поговорить о большем сроке.

Мы должны учитывать всё это, потому что, когда игрок заключает контракт на один год, он ищет наилучшую обстановку, в которой может проявить себя и получить более длительный контракт. Так что это напряжённо. Тем более команды предпочитают более молодых игроков, особенно в третье и четвёртое звенья, и сохранять некоторую гибкость. Но, если говорить об объёме работы и о постоянстве своего уровня, Тарасенко — игрок первого звена, хоккеист, определяющий разницу», — приводит слова Барри The Athletic.

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