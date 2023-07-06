Агент: Тарасенко — лучший игрок на рынке, нам не нужно спешить что-то сделать за 24 часа

Джей Пи Барри, новый агент российского нападающего Владимира Тарасенко, поделился мыслями о стратегии, которую выберет в вопросе нового контракта для форварда.
«Когда есть игрок, который, по моему мнению, является лучшим игроком, доступным на рынке, нам не нужно спешить что-то сделать за 24 часа. Думаю, что мы должны расслабиться, собрать все факты и поговорить с каждой командой. Ты никогда не знаешь, может быть, есть некоторые команды, которые после этого стартового ажиотажа хотят успокоиться и подумать над обменом или освобождением места под потолком зарплат. Так что мы должны посмотреть все команды», — приводит слова Барри The Athletic.
Напомним, Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.
- 6 июля 2023
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